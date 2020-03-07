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Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру в 31 год
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Бывший футболист ЦСКА Расмус Эльм принял решение завершить карьеру в 31 год.В источнике
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Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру

Чемпионат 13:05
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Вернблум: «Эльм — лучший футболист, с которым я когда-либо играл»

Sport24.ru 13:52 
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Бывший футболист ЦСКА завершил карьеру в 31 год

Футбол России 12:14
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