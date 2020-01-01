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Экс-игрок ЦСКА Карвальо рассказал о встрече с Путиным
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Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал про свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в 2005 году.В источнике
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Карвальо: не знал, что значит Путин для россиян. В Бразилии нет восхищения президентом

Футбол России 11:18
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Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о встрече с Владимиром Путиным

Piter.tv 11:05
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Карвальо про Путина: «Не знал, что он значит для россиян. В Бразилии так не восхищаются президентом»

Sports.ru 10:52
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