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Экс-игрок ЦСКА Масалитин высказался о возвращении Гончаренко в клуб
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возвращении к работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.В источнике
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