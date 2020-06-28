НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеГлавный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся к работеВиктор Гончаренко может руководить ЦСКА в матче против «Динамо»Возвращение Гончаренко в ЦСКА назвали глупостьюАршавин прокомментировал возвращение Гончаренко в ЦСКАЧерданцев ответил Конову по поводу Гончаренко, который вернулся в ЦСКАГлавноеТалалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся к работеДубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛОкровавленное лицо соперника Порье после боя испугало фанатовКапитан «Сельты» раскритиковал игру Смолова в матче с «Барселоной»Газета.RuЭкс-игрок ЦСКА Масалитин высказался о возвращении Гончаренко в клубФутбол России6Футбол РоссииСпорт-ЭкспрессГазета.RuMetaratingsСпорт день за днемSoccernews.ruБывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возвращении к работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Масалитин — Гончаренко: если уходишь, то уходи, будь мужиком: сказал — сделалMetaratings 11:19Ветеран ЦСКА призвал Гончаренко быть мужикомСпорт день за днем 10:35Масалитин - о Гончаренко: если уходишь, то уходи. Будь мужикомФутбол России 10:01рекламаЕщё по темеГлавный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся к работеВиктор Гончаренко может руководить ЦСКА в матче против «Динамо»Возвращение Гончаренко в ЦСКА назвали глупостьюАршавин прокомментировал возвращение Гончаренко в ЦСКАЧерданцев ответил Конову по поводу Гончаренко, который вернулся в ЦСКАГлавноеТалалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся к работеДубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛОкровавленное лицо соперника Порье после боя испугало фанатовКапитан «Сельты» раскритиковал игру Смолова в матче с «Барселоной»Новости