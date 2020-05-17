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Бывший игрок ЦСКА Сантос: в этом сезоне мне в основном было грустно
Sports.ru
  • Sports.ru
Напомним, Сантос в сентябре 2019 года перешел на правах аренды в ЦСКА. Всего в его активе за армейцев пять матчей. Позже 21-летний игрок вернулся в Бразилию.В источнике
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Бывший игрок ЦСКА Сантос: в этом сезоне мне в основном было грустно

Футбол России 05:42
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Экс-игрок ЦСКА Сантос: «В этом сезоне мне в основном было грустно»

Sport24.ru 04:36 
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Лукас Сантос: «В этом сезоне мне было очень грустно»

Soccer.ru 04:13 
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