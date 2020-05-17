Бывший игрок ЦСКА Сантос: в этом сезоне мне в основном было грустно

Напомним, Сантос в сентябре 2019 года перешел на правах аренды в ЦСКА. Всего в его активе за армейцев пять матчей. Позже 21-летний игрок вернулся в Бразилию.