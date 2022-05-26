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Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав и арендованный у «Рубина» Дрейер стали обладателями Кубка Дании

Среди прочих, обладателями трофея стали бразильский нападающий Вагнер Лав, известный в России по выступлениям за ЦСКА, и датский полузащитник Андерс Дрейер, выступающий за «Мидтьюлланд» на правах аренды из «Рубина».
Sport24.ru
В финальном матче "волки" победили в серии пенальти "Оденсе" (0:0, пен.
Футбол России
37-летний Лав в этом матче участия не принимал, а вот 24-летний Дрейер отыграл все 120 минут и реализовал свою попытку в серии пенальти.
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В нынешнем сезоне за ««Мидтьюлланн» Вагнер Лав принял участие в 10 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав стал обладателем Кубка Дании
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Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав и арендованный у «Рубина» Дрейер стали обладателями Кубка Дании
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Вагнер Лав и Андерс Дрейер, арендованный у «Рубина», стали обладателями Кубка Дании
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Вагнер Лав и Дрейер выиграли Кубок Дании
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