Sport24.ruЭкс-игрок ЦСКА Вагнер Лав и арендованный у «Рубина» Дрейер стали обладателями Кубка ДанииСреди прочих, обладателями трофея стали бразильский нападающий Вагнер Лав, известный в России по выступлениям за ЦСКА, и датский полузащитник Андерс Дрейер, выступающий за «Мидтьюлланд» на правах аренды из «Рубина».Sport24.ruВ финальном матче "волки" победили в серии пенальти "Оденсе" (0:0, пен.Футбол России37-летний Лав в этом матче участия не принимал, а вот 24-летний Дрейер отыграл все 120 минут и реализовал свою попытку в серии пенальти.Sport24.ruДрейер же провёл лишь пять игр за датский клуб, совершив аналогичное количество результативных действий.ЧемпионатЧитать далееСвернутьMeta-ratings.kzФутбол РоссииPROСПОРТ КазахстанSport24.ruЕвро-футбол.руSports.kzПодробнее о событииЭкс-хавбек «Рубина» Дрейер и Вагнер Лав стали обладателями Кубка ДанииИноПроСпорт03:38Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав стал обладателем Кубка ДанииЕвро-футбол.ру00:53Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав и арендованный у «Рубина» Дрейер стали обладателями Кубка ДанииSport24.ru19:30Вагнер Лав и Андерс Дрейер, арендованный у «Рубина», стали обладателями Кубка ДанииЧемпионат18:58Вагнер Лав и Дрейер выиграли Кубок ДанииФутбол Россиивчера в 16:47Вагнер Лав выиграл первый трофей после ухода из «Кайрата»Meta-ratings.kz02:27Показать ещёОценить1