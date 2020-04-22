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Олимпиада Токио 2020Олимпиада Токио 2020
Экс-игрок «Интера»: Титов мог легко заиграть в любом топ-клубе Европы
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Титов был невероятно талантливым игроком, он мог одним пасом вскрыть всю оборону соперника, обладал невероятной техникой. По своему таланту он мог легко играть в "Интере" или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного.В источнике
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С чего всё начиналось
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Экс-форвард «Интера» Альваро Рекоба оценил талант Егора Титова

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью "Известиям": "По уровню таланта Егор Титов мог играть в любом топ-клубе Европы"
Известия вчера в 20:01
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Экс-форвард «Интера» Альваро Рекоба оценил талант Егора Титова

Подмосковье Сегодня 13:46
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Экс-игрок «Интера»: Титов мог легко заиграть в любом топ-клубе Европы

Олимпиада Токио 2020 09:16
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Экс-игрок «Интера»: Титов мог легко заиграть в любом топ-клубе Европы

РИА Новости 03:05
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