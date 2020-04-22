Экс-игрок «Интера»: Титов мог легко заиграть в любом топ-клубе Европы
Титов был невероятно талантливым игроком, он мог одним пасом вскрыть всю оборону соперника, обладал невероятной техникой. По своему таланту он мог легко играть в "Интере" или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного.В источнике
С чего всё начиналось
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью "Известиям": "По уровню таланта Егор Титов мог играть в любом топ-клубе Европы"
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