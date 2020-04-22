Экс-игрок «Интера»: Титов мог легко заиграть в любом топ-клубе Европы

Титов был невероятно талантливым игроком, он мог одним пасом вскрыть всю оборону соперника, обладал невероятной техникой. По своему таланту он мог легко играть в "Интере" или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного.