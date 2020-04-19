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Экс-игрок «Ливерпуля» Риера сопоставил «Спартак» с «Барселоной»
Sports.ru
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Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера сравнил испанские топ-клубы с российскими.В источнике
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Экс-игрок «Ливерпуля» Риера сопоставил «Спартак» с «Барселоной»

Газета.Ru 21:46
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Риера назвал «Спартак» русской «Барселоной», а «Локомотив» — «Реалом»

Чемпионат 21:02
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» сравнил «Спартак» с «Барселоной», а «Локомотив» – с «Реалом»

Metaratings 15:10
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