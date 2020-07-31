Экс-игрок «Локомотива» Бенедикт Хеведес завершил карьеру
Бенедикт Хеведес принял решение завершить карьеру. По словам экс-игрока "Локомотива" и чемпиона мира в составе сборной Германии, футбол перестал иметь для него значение.В источнике Потерянные деньги? Это может звучать глупо, потому что я много зарабатывал, но деньги для меня не имеют значения. Дорогие часы и машины – это не мой образ жизни. Я заработал достаточно, и я не собираюсь жалеть о том, что больше не являюсь профессиональным футболистом.Football.ua08:55