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Газета.RuГазета.Ru
Экс-игрок «Локомотива» Бенедикт Хеведес завершил карьеру
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Бенедикт Хеведес принял решение завершить карьеру. По словам экс-игрока "Локомотива" и чемпиона мира в составе сборной Германии, футбол перестал иметь для него значение.В источнике
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Бенедикт Хеведес
немецкий футболист
Потерянные деньги? Это может звучать глупо, потому что я много зарабатывал, но деньги для меня не имеют значения. Дорогие часы и машины – это не мой образ жизни. Я заработал достаточно, и я не собираюсь жалеть о том, что больше не являюсь профессиональным футболистом.Football.ua08:55
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