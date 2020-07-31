Бенедикт Хеведес немецкий футболист

Потерянные деньги? Это может звучать глупо, потому что я много зарабатывал, но деньги для меня не имеют значения. Дорогие часы и машины – это не мой образ жизни. Я заработал достаточно, и я не собираюсь жалеть о том, что больше не являюсь профессиональным футболистом.

Football.ua

08:55