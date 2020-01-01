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«Чемпионат» сообщил, сколько Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве»
Sports.ru
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Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш получал в московском "Локомотиве" четыре миллиона 400 тысяч евро в год, сообщает "Чемпионат". Зарплата выплачивалась футболисту в рублях. При этом, португалец считал, что клуб платит ему не по рыночному курсу.В источнике
С чего всё начиналось
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Фернандеш зарабатывал в «Локо» около 300 млн рублей. РПЛ получит столько от «Тинькофф»

По информации «Чемпионата», при нынешнем курсе рубля Мануэл Фернандеш получал в «Локомотиве» € 383 тыс. в месяц (€ 4 млн 400 тыс. в год) до вычета налогов. По нынешнему курсу это 26 млн 314 тыс. рублей в месяц (чуть более 300 млн рублей в год).
Чемпионат 08:20
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Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш получал в месяц около 300 млн рублей

NewInform 20:46
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«Чемпионат» сообщил, сколько Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве»

Soccernews.ru 14:55
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Фернандеш получал в «Локо» 383 тысячи евро в месяц. Клуб оплачивал ему жилье («Чемпионат»)

Sports.ru 14:12
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