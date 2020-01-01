«Чемпионат» сообщил, сколько Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве»
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш получал в московском "Локомотиве" четыре миллиона 400 тысяч евро в год, сообщает "Чемпионат". Зарплата выплачивалась футболисту в рублях. При этом, португалец считал, что клуб платит ему не по рыночному курсу.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «Чемпионата», при нынешнем курсе рубля Мануэл Фернандеш получал в «Локомотиве» € 383 тыс. в месяц (€ 4 млн 400 тыс. в год) до вычета налогов. По нынешнему курсу это 26 млн 314 тыс. рублей в месяц (чуть более 300 млн рублей в год).