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Газета.RuГазета.Ru
Экс-игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным
Sports.ru
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Ранее сообщалось, что Семин обратился к болельщикам "Локомотива".В источнике
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