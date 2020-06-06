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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Бывший игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
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Насколько знаю, сейчас всем в «Локомотиве» жалко, что Семин ушел — его очень любили.В источнике
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