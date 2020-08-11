НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Нева СпортНева Спорт
Экс-игрок «Милана» может перейти в «Сочи»
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Кубань-Информ
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Кубанские новости
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
  • Общественная служба новостей
До 2011 года Меркель выступал за юношеские и молодежные сборные Германии различных возрастов, с 2015 — игрок взрослой сборной Казахстана. Ранее стало известно, что центральный защитник «Зенита» Эмануэль Маммана стартующий сезон проведет в составе «Сочи».В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

Экс-хавбек «Милана» близок к переходу в «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Меркель близок к переходу в «Сочи». Летом казахстанский футболист стал свободным агентом. Меркель выступал за «Милан» в 2009–2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за € 6,5 млн.
Чемпионат вчера в 16:48
Подробнее о событии
alt

СМИ: «Сочи» близок к трансферу экс-игрока «Милана»

Матч ТВ 05:39
alt

Источник: Меркель перейдет в «Сочи»

Футбол России 01:42
alt

Экс-хавбек «Милана» близок к переходу в «Сочи»

Газета.Ru вчера в 18:02
реклама
Главное
Новости