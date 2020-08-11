Экс-игрок «Милана» может перейти в «Сочи»
До 2011 года Меркель выступал за юношеские и молодежные сборные Германии различных возрастов, с 2015 — игрок взрослой сборной Казахстана. Ранее стало известно, что центральный защитник «Зенита» Эмануэль Маммана стартующий сезон проведет в составе «Сочи».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Меркель близок к переходу в «Сочи». Летом казахстанский футболист стал свободным агентом. Меркель выступал за «Милан» в 2009–2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за € 6,5 млн.