Экс-игрок «Реала» рассказал о расизме в мадридской команде

Бывший футболист испанского "Реала" Фредди Ринкон заявил, что подвергался расизму, выступая за мадридский клуб. Ринкон играл за "Реал" с 1995 по 1996 год.