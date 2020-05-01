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Экс-игрок «Реала» рассказал о расизме в мадридской команде
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Бывший футболист испанского "Реала" Фредди Ринкон заявил, что подвергался расизму, выступая за мадридский клуб. Ринкон играл за "Реал" с 1995 по 1996 год.В источнике
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Экс-игрок «Реала» рассказал о расизме в мадридской команде

РИА Новости 08:28
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Бывший футболист «Реала» Ринкон признался, что сталкивался с расизмом в команде

Чемпионат 08:07
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Экс-хавбек «Реала» Ринкон: «Я сталкивался с расизмом в команде. Там было много эгоизма и гордости»

Sports.ru 07:23
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