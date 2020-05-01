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Экс-игрок «Реала» рассказал о расизме в мадридском клубе
Sports.ru
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Бывший игрок «Реала» Фредди Ринкон признался, что испытывал проблемы в мадридском клубе из-за цвета своей кожи.В источнике
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Экс-хавбек «Реала» Ринкон: «Я сталкивался с расизмом в команде. Там было много эгоизма и гордости»

Sports.ru 07:23
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Ринкон: «В „Реале“ я сталкивался с расизмом»

Soccer.ru 04:09 
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Бывший игрок «Реала» пожаловался на расизм в команде

Sport24.ru 00:55 
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