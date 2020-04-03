Экс-игрок «Ростова» рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта
Бывший футболист «Ростова» и нынешний защитник «Урала» Мацей Вилюш рассказал о драке тренера «Ростова» Валерия Карпина с охраной аэропорта. Воспоминаниями об этом игрок поделился в интервью агентству Накануне.ru 3 апреля.В источнике
С чего всё начиналось
Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на игру против "Спартака", было очень холодно.