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Экс-игрок «Рубина» Маркано порвал крестообразные связки
Газета.Ru
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  • Татар-информ
Защитник «Порту» Иван Маркано получил тяжелую травму. 32-летний футболист порвал крестообразные связки правого колена.В источнике
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Бывший защитник «Рубина» получил тяжелую травму на тренировке

Татар-информ 04:34
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Иван Маркано порвал крестообразную связку колена на тренировке

Футбол на Куличках 02:34
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Экс-игрок «Рубина» получил тяжелую травму

Газета.Ru 02:33
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