Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24. По информации издания, футболист решил не играть за сборную России. При этом хавбек провел семь матчей в составе молодежной национальной команды, в которых забил один мяч.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин поддержал выбор футболиста. Отметим, что 28-летний хавбек не будет считаться легионером в российском чемпионате.