Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24. По информации издания, футболист решил не играть за сборную России. При этом хавбек провел семь матчей в составе молодежной национальной команды, в которых забил один мяч.