Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу

В минувшем сезоне игрок выступал за «Рубин», в составе которого провел 24 игры в РПЛ, забив 2 мяча и сделав 3 голевые передачи. В текущем сезоне Байрамян сыграл 25 матчей за «Ростов», забил 4 гола и отдал 4 ассиста.