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Татар-информТатар-информ
Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу
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В минувшем сезоне игрок выступал за «Рубин», в составе которого провел 24 игры в РПЛ, забив 2 мяча и сделав 3 голевые передачи. В текущем сезоне Байрамян сыграл 25 матчей за «Ростов», забил 4 гола и отдал 4 ассиста.В источнике
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С чего всё начиналось
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Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Карпин поддержал решение футболиста

Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин поддержал выбор футболиста. Отметим, что 28-летний хавбек не будет считаться легионером в российском чемпионате.
Sport24.ru 07:53 
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Хорен Байрамян: очень горд, что получил возможность играть за свою родную страну

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«Горжусь, что теперь смогу играть за родную страну». Байрамян — о решении выступать за сборную Армении

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Байрамян о решении выступать за Армению: «Очень горд, что буду играть за сборную родной страны»

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