Футболист «Ростова» Байрамян сборной России предпочел команду Армении

Ранее Байрамян уже выступал за сборную России возрастной категории до 21 года, проведя за нее 7 матчей, забив 1 гол. Однако по международным правилам, "заигранным" футболист является после дебюта в главной национальной команде. Но за основную команду России он не выступал.