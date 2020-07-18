Футболист «Ростова» Байрамян сборной России предпочел команду Армении
Ранее Байрамян уже выступал за сборную России возрастной категории до 21 года, проведя за нее 7 матчей, забив 1 гол. Однако по международным правилам, "заигранным" футболист является после дебюта в главной национальной команде. Но за основную команду России он не выступал.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин поддержал выбор футболиста. Отметим, что 28-летний хавбек не будет считаться легионером в российском чемпионате.
Спорт-Экспресс вчера в 13:51