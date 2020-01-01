НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубеМакгрегор вновь объявил о завершении карьеры«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матчеВ РФС пообещали не снимать команды с турнира РПЛУтвержден переход Трусовой в академию ПлющенкоФутбол РоссииЭкс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо положительно высказался о ПутинеSports.ru7Sports.ruСпорт БИЗНЕС OnlineФутбол РоссииГазета.RuСпорт-ЭкспрессСпорт день за днемSoccernews.ruБывший полузащитник "Рубина" Карлос Эдуардо положительно охарактеризовал Россию и ее президента Владимира Путина.В источнике Комментировать14Подробнее о событии Бывший футболист «Рубина» пожаловался на расизм в РоссииSport.ru 14:44Карлос Эдуардо: «Мне было комфортно в мусульманском Татарстане – хочу вернуться в „Рубин“»Спорт БИЗНЕС Online 14:33Карлос Эдуардо: я хочу вернуться в «Рубин»Metaratings 15:08рекламаГлавноеВагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубеМакгрегор вновь объявил о завершении карьеры«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матчеВ РФС пообещали не снимать команды с турнира РПЛУтвержден переход Трусовой в академию ПлющенкоНовости