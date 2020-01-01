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Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России
Sports.ru
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Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что в России его оскорбляли по расовому признаку.В источнике
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