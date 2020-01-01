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Экс-игрок «Спартака» Ибсон: не ожидал, что Дзюба станет таким успешным
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Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон рассказал об ожиданиях от судьбы нападающего Артёма Дзюбы и хавбека Джано Ананидзе во времена игры с ними.В источнике
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Экс-футболист «Спартака» Ибсон: не ожидал, что Дзюба станет таким успешным

RT на русском 12:59
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Бывший хавбек «Спартака» Ибсон: Представлял, что Дзюба станет успешным, но такого не ожидал

Спорт день за днем 11:15
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Экс-игрок «Спартака» Ибсон: не ожидал, что Дзюба станет таким успешным

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