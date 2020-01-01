Экс-игрок «Спартака» Ибсон: не ожидал, что Дзюба станет таким успешным

Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон рассказал об ожиданиях от судьбы нападающего Артёма Дзюбы и хавбека Джано Ананидзе во времена игры с ними.