Экс-игрок «Спартака» Мор: Урунов совершил довольно глупый поступок

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал поведение полузащитника москвичей Остона Урунова, который опубликовал фото с покупками из дорогих магазинов.