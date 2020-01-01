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Экс-игрок «Спартака» Мор: Урунов совершил довольно глупый поступок
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал поведение полузащитника москвичей Остона Урунова, который опубликовал фото с покупками из дорогих магазинов.В источнике
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Экс-игрок «Спартака» Мор: Урунов совершил довольно глупый поступок

Чемпионат 11:34
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Урунова раскритиковал за фотографию с дорогими покупками

ODDS.ru 11:27
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«Это глупый поступок». Экс-игрок «Спартака» раскритиковал Урунова за фотографию с дорогими покупками

Матч ТВ 10:46
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