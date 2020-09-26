Экс-игрок «Тоттенхэма» высказался об отношениях Моуринью и Алли

Экс-игрок английского "Тоттенхэма" Джермейн Дженас поделился мнением об отношениях между наставником "шпор" Жозе Моуринью и футболистом Деле Алли, передает BBC.