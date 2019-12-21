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Бомбардир.руБомбардир.ру
Экс-игрок «Зенита» Ансальди показал дом после ограбления
  • 78.ru0:43
Дом защитника «Торино» Кристиана Ансальди ограбили в Италии. Преступники забрали с собой ценные вещи. Футболист показал видео жилища после инцидента.Читать в источнике
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