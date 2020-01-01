Экс-игрок «Зенита» Маурисио пытается получить российское гражданство
В нынешнем сезоне чемпионата Греции Маурисио провел 18 матчей и не отметился результативными действиями. После 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «РБ-Спорт», полузащитник ПАОК Маурисио, ранее выступавший за «Терек» и «Зенит», может вернуться в Россию. «Ростов» и ЦСКА уже контактировали с представителями игрока, так как его контракт с греческим клубом истекает летом 2020 года.