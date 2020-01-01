Как стало известно «РБ-Спорт», полузащитник ПАОК Маурисио, ранее выступавший за «Терек» и «Зенит», может вернуться в Россию. «Ростов» и ЦСКА уже контактировали с представителями игрока, так как его контракт с греческим клубом истекает летом 2020 года.