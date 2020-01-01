Экс-игрок «Зенита» Маурисио пытается получить российское гражданство
Маурисио выступал в России с 2010 по 2017 год. Сначала полузащитник играл за грозненский «Терек», затем перешёл в петербургский «Зенит». В 2018-м стал игроком греческого ПАОКа.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «РБ-Спорт», полузащитник ПАОК Маурисио, ранее выступавший за «Терек» и «Зенит», может вернуться в Россию. «Ростов» и ЦСКА уже контактировали с представителями игрока, так как его контракт с греческим клубом истекает летом 2020 года.