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Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал»
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов стал игроком «Урала», сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.В источнике
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Дмитрий Ефремов перешел в «Урал»

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Ефремов – о позиции ЦСКА по новому контракту: Предложение было еще до травмы, но мы не договорились

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«Урал» объявил о заключении контракта с экс-хавбеком ЦСКА Ефремовым

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