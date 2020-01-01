НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБольшунов обвинил норвежских лыжников в нечестной игреХоланд выйдет в стартовом составе «Боруссии» на матч с «ПСЖ»«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛСаратовский футболист Федор Смолов забил мадридскому «Реалу»СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа ШишкинаSports.ruЭкс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал»Матч ТВ12Матч ТВSports.ruBookmaker-ratings.ruODDS.ruГЛАС.RUSoccernews.ruФутбол РоссииLiveResult.RuMetaratingsLiveSport.ruInc-news.ruГазета.RuБывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов стал игроком «Урала», сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ефремов – о позиции ЦСКА по новому контракту: Предложение было еще до травмы, но мы не договорилисьСоветский спорт 12:22 Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал»Sports.ru 09:46«Урал» объявил о заключении контракта с экс-хавбеком ЦСКА ЕфремовымЧемпионат 10:40рекламаГлавноеБольшунов обвинил норвежских лыжников в нечестной игреХоланд выйдет в стартовом составе «Боруссии» на матч с «ПСЖ»«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛСаратовский футболист Федор Смолов забил мадридскому «Реалу»СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа ШишкинаНовости