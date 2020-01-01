НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБольшунов проиграл и обвинил норвежцев в нечестной игреВирер выиграла золото чемпионата мира в индивидуальной гонкеЭкс-вратарь «Зенита» перешел в «Арсенал»Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операциюСмолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»Sports.ruЭкс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал»Матч ТВ11Матч ТВSports.ruBookmaker-ratings.ruODDS.ruГЛАС.RUSoccernews.ruФутбол РоссииLiveResult.RuMetaratingsLiveSport.ruГазета.RuБывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов стал игроком «Урала», сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ефремов – о позиции ЦСКА по новому контракту: Предложение было еще до травмы, но мы не договорилисьСоветский спорт 12:22 Экс-хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Урал»Sports.ru 09:46«Урал» объявил о заключении контракта с экс-хавбеком ЦСКА ЕфремовымЧемпионат 10:40рекламаГлавноеБольшунов проиграл и обвинил норвежцев в нечестной игреВирер выиграла золото чемпионата мира в индивидуальной гонкеЭкс-вратарь «Зенита» перешел в «Арсенал»Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операциюСмолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»Новости