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Экс-хавбек «Ливерпуля» Риера назвал три вещи, почему в России круто
Бывший испанский полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера рассказал о положительных сторонах жизни в России.В источнике
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