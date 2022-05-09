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Газета.Ru
Газета.Ru

Экс-хавбек «МЮ» Бекхэм назвал Роналду и Месси лучшими игроками мира последних 15 лет

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил надежду, что португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду останется в клубе.
Газета.Ru
Контракт 37-летнего португальца с манчестерским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Sport24.ru
Криштиану – один из лучших футболистов мира последних 15 лет наряду с Лео Месси.
Soccer.ru
Семь способов поддерживать форму от Криштиану Роналду.
Чемпионат
Газета.Ru
Евро-футбол.ру

Подробнее о событии

Бекхэм: Роналду – один из лучших за последние 15 лет. Надеюсь, он останется в «МЮ»
Чемпионат22:15
Бекхэм: «Надеюсь, Роналду останется в „Манчестер Юнайтед“»
Soccer.ruвчера в 16:29
Бекхэм высказался о Роналду и выразил надежду, что он останется в «Манчестер Юнайтед»
Sport.ruвчера в 16:20
Бекхэм надеется, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» на несколько сезонов
Евро-футбол.рувчера в 16:12
Дэвид Бекхэм надеется, что Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»
Betassistвчера в 16:11
Бекхэм: «Надеюсь, Роналду еще на год-другой останется в „Манчестер Юнайтед“»
Sport24.ruвчера в 16:05
Дэвид Бекхэм надеется, что Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»
Sports.ruвчера в 15:39

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