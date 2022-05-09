Газета.RuЭкс-хавбек «МЮ» Бекхэм назвал Роналду и Месси лучшими игроками мира последних 15 летБывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил надежду, что португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду останется в клубе.Газета.RuКонтракт 37-летнего португальца с манчестерским клубом рассчитан до лета 2023 года.Sport24.ruКриштиану – один из лучших футболистов мира последних 15 лет наряду с Лео Месси.Soccer.ruСемь способов поддерживать форму от Криштиану Роналду.ЧемпионатЧитать далееСвернутьГазета.RuЕвро-футбол.руПодробнее о событииБекхэм: Роналду – один из лучших за последние 15 лет. Надеюсь, он останется в «МЮ»Чемпионат22:15Бекхэм: «Надеюсь, Роналду останется в „Манчестер Юнайтед“»Soccer.ruвчера в 16:29Бекхэм высказался о Роналду и выразил надежду, что он останется в «Манчестер Юнайтед»Sport.ruвчера в 16:20Бекхэм надеется, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» на несколько сезоновЕвро-футбол.рувчера в 16:12Дэвид Бекхэм надеется, что Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»Betassistвчера в 16:11Бекхэм: «Надеюсь, Роналду еще на год-другой останется в „Манчестер Юнайтед“»Sport24.ruвчера в 16:05Дэвид Бекхэм надеется, что Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»Sports.ruвчера в 15:39Показать ещёОценить