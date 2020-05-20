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Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории
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Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.В источнике
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Подробнее о событии
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«Он играет в другой футбол». Просинечки назвал лучшего игрока в истории

Спорт-Экспресс вчера в 20:21
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Роберт Просинечки: «Кто-то вспомнит о Марадоне или Роналду, но Месси — лучший»

Sportbox.RU вчера в 19:55
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Роберт Просинечки: «Кто-то вспомнит о Марадоне или Роналду, но Месси — лучший»

Матч ТВ вчера в 19:55
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