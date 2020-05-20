НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРоберто Карлос: «Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с Роналдо»Моратти: все мечтают о Месси, но он не уйдёт из «Барселоны»Бывший игрок сборной Бразилии сравнил Месси с Марадоной и ПелеТренер сборной Аргентины: «Не только в нашей стране станут сожалеть, когда Месси уйдет на пенсию»ГлавноеАлина Загитова отмечает 18-летие«Крылья Советов» продали «Спартаку» нападающего Александра СоболеваЭкс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в историиГаззаев рассказал, как икона помогла ЦСКА в финале Кубка УЕФА«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезонаГазета.RuЭкс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в историиЧемпионат6ЧемпионатЕвро-футбол.руМатч ТВГазета.RuSports.ruСпорт-ЭкспрессБывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Он играет в другой футбол». Просинечки назвал лучшего игрока в историиСпорт-Экспресс вчера в 20:21Роберт Просинечки: «Кто-то вспомнит о Марадоне или Роналду, но Месси — лучший»Sportbox.RU вчера в 19:55Роберт Просинечки: «Кто-то вспомнит о Марадоне или Роналду, но Месси — лучший»Матч ТВ вчера в 19:55рекламаЕщё по темеРоберто Карлос: «Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с Роналдо»Моратти: все мечтают о Месси, но он не уйдёт из «Барселоны»Бывший игрок сборной Бразилии сравнил Месси с Марадоной и ПелеТренер сборной Аргентины: «Не только в нашей стране станут сожалеть, когда Месси уйдет на пенсию»ГлавноеАлина Загитова отмечает 18-летие«Крылья Советов» продали «Спартаку» нападающего Александра СоболеваЭкс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в историиГаззаев рассказал, как икона помогла ЦСКА в финале Кубка УЕФА«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезонаНовости