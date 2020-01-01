НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Экс-нападающий ЦСКА вошёл в топ-50 худших игроков в истории АПЛ
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в топ-50 худших игроков в истории чемпионата Англии по версии FourFourTwo.В источнике
Подробнее о событии
alt

Экс-нападающий ЦСКА вошёл в топ-50 худших игроков в истории АПЛ

Чемпионат вчера в 23:04
alt

Экс-форварды ЦСКА Муса и Жо попали в число худших игроков АПЛ в истории по версии FourFourTwo

Бомбардир.ру вчера в 18:24
alt

FourFourTwo составил топ-50 форм в истории. В рейтинге есть футболка сборной СССР

Спорт-Экспресс вчера в 19:00
реклама
Главное
Новости