Экс-нападающий ФК «Уфа» сделал дубль в самом позорном матче чемпионата
Трагизма добавляет тот факт, что «Сочи» (который называют фармация-клубом «Зенита») радовался каждому голу так, будто забивает «Барселоне» на «Ноу Камп». Дубль отметился в матче и бывший игрок ФК «Уфа» Антон Заболотный.В источнике
С чего всё начиналось
Считаю, что как насмешка выглядит признание лучшим игроком матча «Сочи» — «Ростов» вратаря Дениса Попова — парень молодец, играл хорошо, выручал команду, отбил пенальти, но пропустил 10 мячей.