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Экс-нападающий ФК «Уфа» сделал дубль в самом позорном матче чемпионата
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Трагизма добавляет тот факт, что «Сочи» (который называют фармация-клубом «Зенита») радовался каждому голу так, будто забивает «Барселоне» на «Ноу Камп». Дубль отметился в матче и бывший игрок ФК «Уфа» Антон Заболотный.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Это удар по репутации РПЛ». Газзаев раскритиковал футбольный матч «Сочи» — «Ростов»

Считаю, что как насмешка выглядит признание лучшим игроком матча «Сочи» — «Ростов» вратаря Дениса Попова — парень молодец, играл хорошо, выручал команду, отбил пенальти, но пропустил 10 мячей.
Спорт-Экспресс 05:15
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Газзаев — о матче «Сочи» с «Ростовом»: нанесён огромный имиджевый удар по РПЛ

RT на русском 09:14
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Газзаев жёстко раскритиковал игру «Сочи» - «Ростов»: «Один из самых позорных матчей»

Sport.ru 07:59
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Газзаев назвал матч «Сочи» – «Ростов» одним из самых позорных в истории РПЛ

Metaratings 07:21
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