Экс-нападающий ФК «Уфа» сделал дубль в самом позорном матче чемпионата

Трагизма добавляет тот факт, что «Сочи» (который называют фармация-клубом «Зенита») радовался каждому голу так, будто забивает «Барселоне» на «Ноу Камп». Дубль отметился в матче и бывший игрок ФК «Уфа» Антон Заболотный.