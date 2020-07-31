НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины«Акрон» арендовал защитника ЦСКА Елеева, «Иртыш» — Шакуро из «Сочи»«СКА-Хабаровск» стартует завтра в ФНЛФК «Рязань» подписал новый контракт с хавбеком Тимуром ДудайтиАлан Касаев покинул «Аланию»ГлавноеЮран назвал беспределом ситуацию с его увольнением из «Химок»Тарасова объяснила уход Косторной от ТутберидзеАлександр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желанияхС 24 по 30 июля в Формуле 1 привели 3909 тестов на коронавирус15-й Регион (Северная Осетия)Экс-полузащитник «ЦСКА» стал футболистом «Алании»Футбол России9Футбол РоссииСпорт-ЭкспрессГазета.RuSportbox.RU15-й Регион (Северная Осетия)MetaratingsSports.ruLiveResult.RuBookmaker-ratings.ruЭкс-полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов стал игроком футбольного клуба «Алания Владикавказ». Об этом сообщает пресс-служба «красно-желтых».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Экс-полузащитник «ЦСКА» стал футболистом «Алании»15-й Регион (Северная Осетия) 10:03Хосонов перешел в «Аланию» из ЦСКАSports.ru 09:56ЦСКА объявил о переходе Хосонова в «Аланию»Sport24.ru 09:42 рекламаЕщё по темеЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины«Акрон» арендовал защитника ЦСКА Елеева, «Иртыш» — Шакуро из «Сочи»«СКА-Хабаровск» стартует завтра в ФНЛФК «Рязань» подписал новый контракт с хавбеком Тимуром ДудайтиАлан Касаев покинул «Аланию»ГлавноеЮран назвал беспределом ситуацию с его увольнением из «Химок»Тарасова объяснила уход Косторной от ТутберидзеАлександр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желанияхС 24 по 30 июля в Формуле 1 привели 3909 тестов на коронавирусНовости