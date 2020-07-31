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15-й Регион (Северная Осетия)15-й Регион (Северная Осетия)
Экс-полузащитник «ЦСКА» стал футболистом «Алании»
Футбол России
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Экс-полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов стал игроком футбольного клуба «Алания Владикавказ». Об этом сообщает пресс-служба «красно-желтых».В источнике
Подробнее о событии
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Экс-полузащитник «ЦСКА» стал футболистом «Алании»

15-й Регион (Северная Осетия) 10:03
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Хосонов перешел в «Аланию» из ЦСКА

Sports.ru 09:56
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ЦСКА объявил о переходе Хосонова в «Аланию»

Sport24.ru 09:42 
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