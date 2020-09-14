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Экс-полузащитник «Рубина» М’Вила перешел в «Олимпиакос»
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30-летний француз подписал с греческим клубом трехлетний контракт. Сумма трансфера пока неизвестна. С января 2018 года М'Вила перешел в «Сент-Этьен» из «Рубина».В источнике
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Экс-хавбек «Рубина» Янн М’Вила перешёл в «Олимпиакос»

Чемпионат 10:09
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«Олимпиакос» объявил о переходе экс-игрока «Рубина» М’Вилы

Sport24.ru 09:21 
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Экс-хавбек «Рубина» подписал контракт с «Олимпиакосом»

Матч ТВ 09:14
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