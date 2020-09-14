Экс-полузащитник «Рубина» М’Вила перешел в «Олимпиакос»

30-летний француз подписал с греческим клубом трехлетний контракт. Сумма трансфера пока неизвестна. С января 2018 года М'Вила перешел в «Сент-Этьен» из «Рубина».