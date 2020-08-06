НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Ротор» официально объявил о переходе экс-хавбека «Спартака»
Волга-Каспий
  • Волга-Каспий
  • LiveResult.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • Блокнот Волгоград
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • ГЛАС.RU
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • Тульский футбол
  • TV BRICS
  • Bookmaker-ratings.ru
  • РБК спорт
  • Общественная служба новостей
  • Волгоград 1
  • Udm-Info
  • Gorod48
  • Sputnik Грузия
  • Гол.ру
"Ротор" официально объявил о переходе бывшего полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе, передает пресс-служба команды. Условия, на которых был подписан контракт, не разглашаются.В источнике
19
Подробнее о событии
alt

Джано: «Спартаку» принципиально я ничего не буду доказывать

Футбол России 08:24
alt

Ананидзе подписал контракт с «Ротором»

Бомбардир.ру 07:15
alt

Экс-хавбек «Спартака» Жано Ананидзе перешел в «Ротор»

Sports.ru 06:50
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости