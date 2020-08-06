«Ротор» официально объявил о переходе экс-хавбека «Спартака»

"Ротор" официально объявил о переходе бывшего полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе, передает пресс-служба команды. Условия, на которых был подписан контракт, не разглашаются.