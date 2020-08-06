НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ротор» арендовал футболиста ЦСКА ГогуаХавбек «Краснодара» Жигулев перешел в «Ротор» на правах арендыОдин матч на «Волгоград Арене» обойдется «Ротору» в 4,8 млн рублей«Сокол» арендовал у волгоградского «Ротора» саратовского воспитанникаПуцко может продолжить карьеру в «Роторе»ГлавноеВ «Зените» прокомментировали информацию о коронавирусе«Ротор» официально объявил о переходе экс-хавбека «Спартака»Газизов озвучил цель «Спартака» в новом сезонеNAVI оштрафовали и продлили испытательный срок Young GШлеменко оценил шансы Олейника на победу в бою с ЛьюисомГазета.Ru«Ротор» официально объявил о переходе экс-хавбека «Спартака»Волга-Каспий23Волга-КаспийLiveResult.RuСпорт-ЭкспрессБлокнот ВолгоградФутбол РоссииЕвро-футбол.руГЛАС.RUГазета.RuНева СпортSoccernews.ruODDS.ruSports.ruСпорт день за днемТульский футболTV BRICSBookmaker-ratings.ruРБК спортОбщественная служба новостейВолгоград 1Udm-InfoGorod48Sputnik ГрузияГол.ру"Ротор" официально объявил о переходе бывшего полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе, передает пресс-служба команды. Условия, на которых был подписан контракт, не разглашаются.В источнике Комментировать19Подробнее о событии Джано: «Спартаку» принципиально я ничего не буду доказыватьФутбол России 08:24Ананидзе подписал контракт с «Ротором»Бомбардир.ру 07:15Экс-хавбек «Спартака» Жано Ананидзе перешел в «Ротор»Sports.ru 06:50рекламаЕщё по теме«Ротор» арендовал футболиста ЦСКА ГогуаХавбек «Краснодара» Жигулев перешел в «Ротор» на правах арендыОдин матч на «Волгоград Арене» обойдется «Ротору» в 4,8 млн рублей«Сокол» арендовал у волгоградского «Ротора» саратовского воспитанникаПуцко может продолжить карьеру в «Роторе»ГлавноеВ «Зените» прокомментировали информацию о коронавирусе«Ротор» официально объявил о переходе экс-хавбека «Спартака»Газизов озвучил цель «Спартака» в новом сезонеNAVI оштрафовали и продлили испытательный срок Young GШлеменко оценил шансы Олейника на победу в бою с ЛьюисомНовости