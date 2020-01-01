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Экс-президент «Барселоны» Росель рассказал, почему попал в тюрьму
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Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель рассказал, из-за чего оказался в тюрьме.В источнике
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Экс-президент «Барселоны» Росель о своей судимости: это был заговор

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Сандро Росель: «Дело по трансферу Неймара до сих пор открыто, по нему для меня требуют пять лет тюрьмы»

Спорт-Экспресс 04:39
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Экс-президент «Барселоны»: по делу Неймара, которое до сих пор открыто, для меня запросили пять лет тюрьмы

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