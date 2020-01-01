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Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»
Soccernews.ru
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Бывший президент «Барселоны» Сандро Розель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина.В источнике
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Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»

Soccer.ru 10:26 
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Бывший президент «Барселоны» рассказал о подаренных в тюрьме презервативах

ProstoProSport 10:17 
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Экс-президент «Барселоны» Росель: в первый день в тюрьме мне дали презервативы и вазелин

Чемпионат 09:38
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