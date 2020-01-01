НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУмер 22-летний воспитанник «Локомотива» СамохваловКоролькевич и Кабуков назначены тренерами сборной России по биатлонуГригоренко стал игроком «Коламбуса»«Бавария» продлила контракт с Дэвисом до 2025 годаФедун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителейSoccer.ruЭкс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»Soccernews.ru2Soccernews.ruSports.ruБывший президент «Барселоны» Сандро Розель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»Soccer.ru 10:26 Бывший президент «Барселоны» рассказал о подаренных в тюрьме презервативахProstoProSport 10:17 Экс-президент «Барселоны» Росель: в первый день в тюрьме мне дали презервативы и вазелинЧемпионат 09:38рекламаГлавноеУмер 22-летний воспитанник «Локомотива» СамохваловКоролькевич и Кабуков назначены тренерами сборной России по биатлонуГригоренко стал игроком «Коламбуса»«Бавария» продлила контракт с Дэвисом до 2025 годаФедун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителейНовости