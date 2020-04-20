Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Розель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина.