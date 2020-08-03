Экс-президент «Баварии» высказался о менталитете «Боруссии»

Бывший президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс высказался о менталитете главного оппонента в чемпионате Германии - дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает Bayern & Germany.