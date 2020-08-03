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Газета.RuГазета.Ru
Экс-президент «Баварии» высказался о менталитете «Боруссии»
Sports.ru
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Бывший президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс высказался о менталитете главного оппонента в чемпионате Германии - дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает Bayern & Germany.В источнике
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Ули Хенесс: «Как игрок впитает ДНК дортмундской «Боруссии», если чувствует себя объектом для продажи?»

Спорт-Экспресс 21:57
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Экс-президент «Баварии» высказался о менталитете «Боруссии»

Газета.Ru 20:43
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Хёнесс: как игрок может впитать ДНК «Боруссии», если чувствует себя объектом для продажи?

Чемпионат 17:46
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