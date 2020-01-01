Экс-президент ЦСКА рассказал, как с бывшим главой «Локомотива» заплатил по $5 тыс. судье

С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива", сразу договорились: перед игрой даём Левникову по $5 тыс. Чтобы судил честно. В источнике