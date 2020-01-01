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Экс-президент ЦСКА рассказал, как с бывшим главой «Локомотива» заплатил по $5 тыс. судье
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С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива", сразу договорились: перед игрой даём Левникову по $5 тыс. Чтобы судил честно.В источнике
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Бывший президент ЦСКА признался в даче денег судье финала Кубка России-2000

NewInform 04:18
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Экс-президент ЦСКА рассказал, как с бывшим главой «Локомотива» заплатил по $5 тыс. судье

RT на русском 03:27
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Левников заявил, что не получал 5 тысяч долларов от экс-президента ЦСКА Дадаханова

Спорт-Экспресс 02:35
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