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Экс-президент «Депортиво» рассказал, как отказался от покупки Роналду за € 12 млн

Аугусто Сезар Лендойро, который являлся президентом «Депортиво» в начале нулевых годов, заявил, что клуб в то время отказался от покупки нынешнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Чемпионат
В начале нулевых годов «Депортиво» из Ла-Коруньи считался грозной силой в европейском футболе - команда наводила серьезный шорох в Лиге чемпионов, и под шумок даже стала чемпионом Испании в 2000 году.
Евро-футбол.ру
За Криштиану просили двенадцать миллионов, просил «Спортинг».
Евро-футбол.ру
В «Манчестер Юнайтед» думали иначе и выложили за него те самые 12 миллионов, которые пожалели мы, - вспоминает Лендойро, слова которого прозвучали в рамках испанского телепроекта Idoli.
Евро-футбол.ру
Чемпионат
Евро-футбол.ру

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Экс-президент «Депортиво» рассказал, как отказался от покупки Роналду за € 12 млн
Чемпионат22:50
Президент «Депортиво» рассказал, как отказался от покупки Криштиану Роналду за 12 миллионов евро
Евро-футбол.ру22:28
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