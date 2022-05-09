ЧемпионатЭкс-президент «Депортиво» рассказал, как отказался от покупки Роналду за € 12 млнАугусто Сезар Лендойро, который являлся президентом «Депортиво» в начале нулевых годов, заявил, что клуб в то время отказался от покупки нынешнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.ЧемпионатВ начале нулевых годов «Депортиво» из Ла-Коруньи считался грозной силой в европейском футболе - команда наводила серьезный шорох в Лиге чемпионов, и под шумок даже стала чемпионом Испании в 2000 году.Евро-футбол.руЗа Криштиану просили двенадцать миллионов, просил «Спортинг».Евро-футбол.руВ «Манчестер Юнайтед» думали иначе и выложили за него те самые 12 миллионов, которые пожалели мы, - вспоминает Лендойро, слова которого прозвучали в рамках испанского телепроекта Idoli.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьЧемпионатЕвро-футбол.руПодробнее о событииЭкс-президент «Депортиво» рассказал, как отказался от покупки Роналду за € 12 млнЧемпионат22:50Президент «Депортиво» рассказал, как отказался от покупки Криштиану Роналду за 12 миллионов евроЕвро-футбол.ру22:28Показать все источникиОценить