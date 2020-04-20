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Газета.RuГазета.Ru
Экс-президент ФИФА Блаттер призвал не расширять ЧМ
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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказался о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на мировой футбол.В источнике
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Блаттер: футбол не может выйти из кризиса в одиночку

RT на русском 03:32
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Экс-президент ФИФА Блаттер призвал не расширять ЧМ

Газета.Ru вчера в 23:53
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Йозеф Блаттер: ФИФА следует отказаться от идеи о 48 командах на ЧМ

Чемпионат вчера в 21:51
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